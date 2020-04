Repubblica – Lega Serie A, c’è una nuova ipotesi per la ripresa: ripartire dalla Coppa Italia

La Figc ha iniziato a ragione oggi sulla possibile ripresa della Serie A. La ripartenza dovrà avvenire in assoluta sicurezza per tutti, una volta finita l’emergenza e seguendo protocolli speciale. Non è ancora chiaro se si partirà col campionato, con la Coppa Italia o con le coppe europee. Secondo Repubblica, il calcio in Italia potrebbe ripartire proprio dalla coppa nazionale.

“Ripartire dalla Coppa Italia. La Lega Serie A, in un Consiglio tecnico, ha discusso della (eventuale) ripresa del campionato. Aprendo a un’ipotesi suggestiva: ripartire giocando le due semifinali di ritorno di Coppa Italia. E quindi giocare prima Juve-Milan e Napoli-Inter, inizialmente in programma a inizio marzo, per decidere subito le finaliste della manifestazione. Questa soluzione permetterebbe, anche alla ripresa, di guadagnare dei giorni sul cammino dell’infezione da coronavirus, dando precedenza a due partite che altrimenti rischierebbero di non essere mai giocate. La soluzione piace a tutti e non ha ostacoli “politici”. Soprattutto, permette di rimandare di qualche giorno ancora il nuovo inizio del campionato. Ancora di più se fosse seguita dalla finale o dal recupero della 25esima giornata, rimasta incompleta”.