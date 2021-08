Inter, una riserva avrà molto spazio: “Inzaghi ha già detto di volerci puntare”

L'Inter ha una rosa completa e più ampia dello scorso anno: in tanti avranno spazio, ma soprattutto un nome preciso

Non sarà magari un'Inter più forte dello scorso anno, ma sicuramente è più completa. Il club nerazzurro ha rimpiazzato infatti in maniera ottimale a livello numerico i suoi addii illustri, dando a Simone Inzaghi un organico ben fornito e con più soluzioni. E c'è un calciatore preciso che sarà molto utile al tecnico nel corso della stagione: "Vecino, nell’annata è passata, abile e arruolabile lo è stato solo da febbraio inoltrato, mentre in questa siamo già a 2 presenze su 2. E Inzaghi ha subito messo in chiaro di volerci puntare per le sue doti di incursore", scrive il Corriere dello Sport.