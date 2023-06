Riso, ag. Frattesi: “Vediamo chi può permetterselo, poi decide lui. Inter? Non posso…”

Le parole del procuratore sulla trattativa per il centrocampista che piace ai nerazzurri e ai rossoneri

Giuseppe Riso, procuratore di Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo, ha fatto il punto sulle offerte pervenute al club neroverde per il calciatore, nel mirino dell'Inter e del Milan:

"Frattesi? Abbiamo già iniziato gli appuntamenti, vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere, poi raggiungerò Davide e deciderà lui. È l'Inter la squadra che ha scelto? Non la posso dire prima. Il Milan? Credo si inserirà, mi sembrano molto concentrati su di lui. Cifre? Con Carnevali non è facile quanto a cifre, ci stiamo lavorando".