CM – Rivoluzione Inter, possibile un altro addio eccellente: con Conte saluta anche Oriali

Le parole pronunciate da Antonio Conte al termine della finale di Europa League contro il Siviglia non hanno contribuito a dissipare i dubbi sul futuro della panchina nerazzurra, tanto che l’ipotesi che le strade possano dividersi appare più solida che mai, con Massimiliano Allegri pronto a subentrare ancora una volta all’ex ct della Nazionale. Ma non è finita qui: il cambio di guida tecnica potrebbe generare una nuova rivoluzione in casa interista. Secondo calciomercato.com, in caso di separazione con Antonio Conte potrebbe salutare anche Gabriele Oriali: “Il team manager della Nazionale è ritenuto figura troppo vicina a Conte e in questa stagione la sua presenza non è servita ad ovattare alcune questioni“.