Il designatore Rizzoli: “Lautaro, era rigore. Errore al Var. Irrati non sarà fermato in maniera…”

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli è tornato stamattina sul fallo di Lautaro Martinez ai danni di Toloi che non ha portato al rigore in Inter-Atalanta.

“Rocchi ha fatto un’ottima partita, se escludiamo questa situazione, in questo episodio c’è stato purtroppo un errore umano – ha detto Rizzoli intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai – Ho letto e sentito parlare di presunzione da parte di Rocchi che non è andato a vedere la Var; non è così, l’arbitro è contento quando qualcuno lo salva da un errore, non è questa la lettura“.

“C’è stato solo un errore umano e il Var non ha colto malizia della persona che cadeva addosso a un’altra. Certamente in quella circostanza era andava usata la tecnologia. Ha sbagliato addetto al Var, queste sono sitiuazioni in cui la Var deve intervenire. Al netto di questo partita, pero’ Rocchi ha arbitrato bene”.

Quanto a Irrati, addetto al Var sabato sera, Rizzoli chiarisce che “non verrà fermato in maniera punitiva, ma certo gli arbitri che vanno in campo devono essere in forma. Bisogna ritrovare calma e un arbitro in Serie A deve essere sempre al 100%”.