Sulle altre due espulsioni Rocchi non ha aggiunto altro, in attesa del verdetto del giudice sportivo. Poi però ha aggiunto: "Ho letto cose non tenere su Marco Di Bello, chiaramente non è semplice quando non fai bene e una partita finisce in 8. Il giorno dopo mi ha scritto un messaggio, dicendo "Mi rincresce la situazione, potevo fare di meglio". Lui è mortificato perché sa che poteva fare una prestazione decisamente migliore. Mi rincresce quando vedo aggressioni mediatiche all'arbitro di turno, come se non si rendesse conto di ciò che ha fatto. Lui è rammaricato, sa che la prestazione poteva essere migliore. Starà fuori? Mando in campo chi sta meglio, chi sta meno bene sta un po' tranquillo. Dobbiamo recuperarlo prima possibile, non dobbiamo lasciare nessuno indietro.