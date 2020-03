Dal Pino fa causa a Zhang, la Roma attacca l’Inter: “Cosa vuole? Ha chiesto di tutto”

Non si fermano le polemiche dopo l’attacco di Steven Zhang nei confronti del presidente di Lega, Paolo Dal Pino. Lo stesso Dal Pino, infatti, non ha voluto replicare pubblicamente all’ennesima accusa che il numero uno interista gli ha rivolto. Ha però dato mandato ai suoi legali di occuparsi delle dichiarazioni rilasciate da Zhang con la volontà di fargli causa, oltre al deferimento già in atto: il problema della clausola compromissoria sarebbe bypassato da una richiesta di autorizzazione a procedere alla Figc.

E gli altri club? Secondo la Gazzetta dello Sport, sono irritati con il presidente dell’Inter. In particolar modo la Roma. Il Ceo giallorosso, Guido Fienga, attacca i nerazzurri: “Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Samp rispetto a quella con la Juve”.