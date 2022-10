Roma-Inter Primavera, pagelle: Zefi, una luce nel grigiore. Chivu, ora dagli fiducia

Altra giornata da dimenticare per i nerazzurri, battuti dai giallorossi e ancora senza vittorie in campionato

Altra giornata da dimenticare per l'Inter Primavera, che perde 3-1 sul campo della Roma e rimane ancora senza vittorie in campionato, con soli 3 punti conquistati nelle prime 7 partite.

Calligaris 5,5 Due buonissime parate non cancellano la sensazione di insicurezza che trasmette alla squadra.

Zanotti 5,5 Poco protetto da Andersen e Owusu e costretto a stringere molto vicino ai centrali in fase difensiva, finisce in confusione anche lui.

Fontanarosa 6 Mezzo voto in più per il gol, ma traballa come il resto della retroguardia.