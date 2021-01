Roma-Inter, Conte recupera Lukaku. Un cambio sicuro in mezzo al campo

Dopo la sconfitta con la Sampdoria, ora l’Inter è chiamata a reagire e ad aspettare sono due big match. Prima la Roma all’Olimpico e poi la Juve a Torino. In vista della sfida contro i giallorossi Conte recupera Lukaku, ma perde D’Ambrosio (fuori per circa un mese). Col belga in attacco ci sarà Lautaro. Da capire ancora se ci saranno delle novità sulle corsie laterali, in mezzo al campo intanto tornerà Vidal che prenderà il posto di Gagliardini.

In casa Roma “Dopo la panchina iniziale di Crotone, tornano dal 1’ Pellegrini, Veretout e Dzeko. Da verificare Pedro, mentre oggi è tornato in gruppo Spinazzola. Ancora out Mirante”.

(Gazzetta.it)