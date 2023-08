Lukaku, oggi il giorno del sì alla Roma? Prestito di un anno, videochiamata con Mourinho

"La Roma stava lavorando all’ipotesi-Lukaku da una decina di giorni, anche se sempre sotto traccia e con la convinzione che sarebbe stata un’operazione da fare casomai negli ultimi giorni di mercato. Poi, però, ieri è cambiato qualcosa e cioè che il Chelsea per la prima volta ha aperto al prestito della punta belga. Lukaku in prestito, infatti, è comunque un bocconcino prelibato anche per qualcun altro. Anche se poi ieri in giornata il belga (da Bruxelles) ha avuto una videochiamata con Mourinho, che gli ha illustrato un progetto ambizioso, che con lui può decollare verso lidi assai ambiziosi".