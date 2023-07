Romano: “Gosens, 14 mln non bastano. Poi l’Inter andrà forte su Carlos Augusto”

"Per Gosens secondo me ci vuole qualcosa in più, 14 milioni ancora non bastano, però il Wolfsburg c’è come ci sono anche altre squadre. Inter e Bournemouth erano molto vicine sul prezzo, ma il ragazzo continua a preferire la Germania anche perché l’anno prossimo ci sono gli Europei. E continuo a pensare che l’Inter poi andrà forte su Carlos Augusto, se non si inseriranno altri club: rimane lui l’obiettivo per sostituire Gosens una volta completata quell’operazione”.