Inter, il botto è pronto: “Gosens il regalo per Inzaghi, ecco cifre e formula dell’affare”

L'Inter ha il botto di mercato pronto. Il Corriere della Sera riferisce dell'interesse dei nerazzurri nei confronti di Gosens

"Il botto di mercato l’Inter ce l’ha pronto. Si tratta dell’esterno tedesco dell’Atalanta, Robin Gosens. Fermo dal 29 settembre per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, il giocatore ha espresso più volte la volontà di trasferirsi. Su di lui è in pressing da tempo il Newcastle, pronto a offrirgli un contratto di tre anni e mezzo a 3,5 milioni netti a stagione. Il tedesco fa gola anche all’Inter decisa a regalare un esterno a Simone Inzaghi Gosens ha il contratto in scadenza a giugno 2023, i nerazzurri lo vogliono subito, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato sui 25 milioni".