Gosens, Inzaghi ha parlato direttamente con Zhang: la risposta del presidente

Un colpo sulla fascia sinistra. E' la priorità di Simone Inzaghi, che ieri ne ha parlato con i dirigenti e con il presidente Zhang

"È la sua priorità, così si spiega la mossa decisa dell’Inter su Gosens. Zhang ha dato l’ok a un investimento che sia futuribile, anche a costo di fare uno sforzo in termini di monte ingaggi. In aggiunta, il tecnico ha suggerito l’opportunità di fare un intervento in attacco, un giocatore che lo faccia dormire tranquillo senza tremare ogni volta che un sudamericano vola in nazionale (come in questi giorni pre derby con Lautaro e Sanchez)", spiega oggi la Gazzetta dello Sport.