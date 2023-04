Romano: “Inzaghi, pochissime chance di restare all’Inter. Cosa dovrebbe fare”

Il futuro di Simone Inzaghi, da mesi ormai in bilico all'Inter per i risultati ottenuti in 31 giornate di campionato. In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha risposto così sull'allenatore nerazzurro, che stasera si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia.