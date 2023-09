Romano: “Klaassen all’Inter a zero, ma l’Ajax avrà il 20% sulla rivendita. Il contratto…”

L'aggiornamento sul trasferimento che ha chiuso il mercato in entrata dell'Inter nella giornata di ieri

Emergono alcuni dettagli del trasferimento all'Inter di Davy Klaassen. Il centrocampista olandese, sbarcato a Milano nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato, ha lasciato l'Ajax a parametro zero, ma garantendo la possibilità agli olandesi di monetizzare da una possibile cessione futura. Lo spiega Fabrizio Romano su Twitter.

Questo l'aggiornamento: "L'Ajax riceverà il 20% sulla futura vendita di Davy Klaassen. Il centrocampista olandese è arrivato all'Inter a parametro zero ma con questa clausola inclusa. Contratto fino a giugno 2024 con opzione per un'ulteriore stagione tutta a carico dell'Inter, non legata alle presenze".