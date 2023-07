Romano: “Lukaku, presto nuova offerta Inter. Ritiro Chelsea? Nulla di deciso”

Romelu Lukaku si sta allenando in questi giorni di vacanza e aspetta notizie dal suo entourage sul futuro: pronto il rilancio dell'Inter

Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Il belga si sta allenando in questi ultimi giorni di vacanza e aspetta notizie dal suo entourage sul futuro. Come riportato da Fabrizio Romano, è ora atteso dal Chelsea per la ripresa degli allenamenti il 17 luglio.