Sky – Inter, non arriverà a 40 milioni per Lukaku: ecco la nuova offerta

L'Inter è pronta al rilancio per Romelu Lukaku. Nuova proposta in arrivo al Chelsea per l'attaccante belga, la dirigenza vuole accelerare i tempi vista l'imminente cessione di André Onana allo United. Per Sky, già tra domani e dopodomani può arrivare l'ufficialità dell'addio del portiere. Ecco la situazione che riguarda Big Rom: