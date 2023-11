Romano: “Mercato? Inter a gennaio farà qualcosa. Situazione Asllani cambiata”

Al canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato così in chiave Inter in vista del mercato invernale

Al canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato così in chiave Inter in vista del mercato invernale. “L’Inter è contenta di come stanno reagendo i giocatori: per me qualcosa faranno (sul mercato di gennaio, ndr), anche se staranno tutti bene. Però non è stato ancora deciso se un attaccante, un esterno o un centrocampista.