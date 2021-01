Ronaldo: “Eriksen poteva dare di più”. Per il Fenomeno c’è una soluzione: “Non mi sembra…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ronaldo ha parlato anche della situazione di Christian Eriksen. Perché l’Inter non ha ancora capito cosa può darle Eriksen? È la domanda del giornalista al Fenomeno: “Perché anche se hai qualità, non è facile tirarle fuori subito quando si cambia campionato. Ancora meno se non sei un punto fisso della tua squadra, ma devi dimostrare di poterlo essere. Magari anche lui poteva dare qualcosa in più. E magari potrà dare di più davanti alla difesa: non mi sembra una brutta idea provarlo lì”.

(Gazzetta dello Sport)