Inter, Ronaldo e il suo incubo: “Ero disperato, pensavo di aver finito. Il medico mi disse…”

Nel corso di una diretta Instagram con la celeberrima rivista Forbes, Ronaldo il Fenomeno ha parlato del suo gravissimo infortunio durante il periodo all’Inter. Il brasiliano ha raccontato tutta la sua sofferenza: “Nella mia prima stagione all’Inter ho iniziato a soffrire di tendinite cronica. Avevo già subito un intervento e al mio ritorno mi infortunai contro la Lazio. Ero disperato, ho pensato che la mia carriera fosse a rischio. Ero molto giovane, è stata una sofferenza senza precedenti. Anche dopo otto mesi di intervento chirurgico, non sono stato in grado di mettere piede sul pavimento o di sedermi. Doveva tenere la gamba dritta, la ferita era così grave e il recupero era difficile. Nell’ottavo mese sono andato da un medico in Colorado, uno dei migliori specialisti degli Stati Uniti.

Mi ha esaminato, ha fatto diversi test e alla fine ha detto: ‘Dovrei ripetere l’operazione perché tu torni ad avere, si spera, una vita normale. Fai sport, ma senza prestazioni elevate. Il tuo infortunio è stato mal gestito e non avrai modo di giocare di nuovo. Mi ha rassicurato. Siamo andati in una clinica nel sud della Francia, un centro di riferimento per lo sport. Ho trascorso 4 quattro mesi lì, sono riuscito a recuperare i gradi di flessione di cui avevo bisogno nel ginocchio e dopo quasi due anni ho ricominciato a giocare. È molto tempo per un atleta professionista. Ci sono stati innumerevoli ostacoli durante questo infortunio. Ma mi sentivo forte e ho continuato a lottare per il mio sogno”.

(ESPN Brasil)