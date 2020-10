Marco Rose: “Ho parlato con Lazaro dell’Inter, ecco cosa mi ha detto. Tra i pericoli metto…”

Marco Rose ha parlato alla viglia della partita di Champions League contro l’Inter: “Il nostro video analista ci ha preparato un best off dell’Inter da guardare. Gli ho chiesto per quale motivo un best off. Perché questa è l’Inter, mi ha risposto. La consideriamo una squadra di assoluto livello, per me è una top in Europa. Una squadra che ha individualità importanti, con un Lukaku che si adatta perfettamente al suo gioco, difendono bene e attaccano sempre con tanti giocatori. Ci aspetta sicuramente un grande compito ma lo affrontiamo volentieri. Domani ci saranno mille spettatori. Sarebbe stato bello ce ne fossero stati di più. Abbiamo squadre importanti nel nostro gruppo ma vogliamo giocarci le nostre chances. La famosa partita della lattina? Se cerchiamo vendetta? Vendetta è una parola grande. Per chi c’era dei giocatori di allora è naturalmente un tema importante. Se ne parla ma dopo così tanti anni apriamo e scriviamo un nuovo capitolo. Penso che Antonio Conte sia un allenatore dalle idee molto chiare e che cerca di mettere in campo sempre la formazione migliore”.

(La domanda di Fcinter1908) Quale giocatore di questa Inter considera più pericoloso e che cosa vi ha raccontato Lazaro in merito alle qualità di questa squadra: “Naturalmente abbiamo parlato con Tino dell’Inter. Lui naturalmente deve stare attento perché è ancora in prestito (ride, ndr). Ci ha parlato molto bene della squadra, del club e della società. Si è trovato d’accordo con quanto sintetizzato nelle nostre analisi di squadra. E in quanto ai giocatori pericolosi penso soprattutto alle punte. A Lautaro e Lukaku. Ma anche a Brozovic, che percorre sempre tantissimi chilometri e Barella che è giovane ma molto forte. Poi c’è Hakimi, che già conosciamo dalla Bundesliga e Vidal che ha giocato nel Bayern. Potrei elencarne ancora. L’Inter ha avuto qualche problema a causa del Covid ma resta semplicemente una grande squadra”.