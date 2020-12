Rotazioni Inter, un’altra verità. CdS: “C’è un giocatore di cui Conte non si fida totalmente”

I gol e le prestazioni in crescendo di Alexis Sanchez sono un toccasana per l’attacco dell’Inter e per le scelte di Antonio Conte.

Nel reparto offensivo, infatti, i nerazzurri hanno messo in mostra una coperta piuttosto corta. Questo anche perché, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore non si fiderebbe ancora totalmente di Andrea Pinamonti, non a caso inserito anche in discorsi di mercato:

“… Conte aveva assoluta necessità dei suoi gol. In una stagione così intasata, infatti, è fondamentale avere la possibilità di far rifiatare Lukaku e Lautaro. In attacco, peraltro, le possibilità di scelta sono ridotte. Del resto, Pinamonti, oltre ad essere fermo ai box, non ha ancora la totale fiducia del tecnico, tanto che, quando c’è stato bisogno, ha finito per avanzare Perisic. Ad ogni modo, ora è il caso di approfittare della vena di Sanchez, che contro Torino e Sassuolo ha firmato la prima rete nerazzurra della gara“.

(Fonte: Corriere dello Sport)