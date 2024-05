Milano non l'ha mai considerata? — «Per due motivi. Il campo d'allenamento dell'Inter era a due passi dal lago. E mia moglie: decise lei».

E il suo debutto a San Siro come fu? — «La prima volta fuori dal tunnel mi venne subito la pelle d'oca, tutti gridavano "Kalle, Kalle", è stato amore fin da subito».

Con che compagni invece legò di più? — «Spillo Altobelli, dicevano che era strano e che fosse un competitor perché attaccante come me. E invece andammo subito d'accordo. Come in campo: era furbo e intelligente. Siamo amici tuttora».

Lei se ne andò dall'Inter e l'anno dopo sarebbe arrivata la "rivoluzione" di Sacchi e del Milan degli olandesi. — «Il mio rimpianto è che non sia arrivata prima, ne avrei beneficiato anch'io: avrei segnato più gol e sarebbe stato un calcio più spettacolare anche per i tifosi».

All'Inter ha aperto la strada ai tedeschi: Brehme, Mattheus, Klinsmann. — «Sì, con Brehme e Mattheus ho anche giocato con la nazionale. Contento che almeno loro abbiano vinto, a differenza mia».

E Brehme se ne è andato qualche settimana fa. — «Sono stato molto triste, non si può morire a 63 anni. Al funerale ho visto tanti compagni dell'Inter, Bergomi, Mandorlini, il presidente Pellegrini».

Anche Brehme ha fatto fatica fuori dal campo. — «Non è riuscito a trovare la felicità che riusciva ad avere quando giocava».

Come ha fatto lei a gestire il dopo calcio? — «A me ha aiutato molto proprio l'Italia, imparare un'altra lingua e un'altra cultura».

Da dirigente del Bayern, si è opposto alla Superlega, litigando con Agnelli. — «È vero, anche se il problema più grave è il dislivello tra la Premier e gli altri: con quegli incredibili ricavi televisivi, ci vorrebbe una miglior ridistribuzione. L'unica soluzione è l'introduzione di un tetto agli stipendi. O un fairplay finanziario autentico. Il problema, alla fine, sono sempre i soldi: nel 1984 si andava in Italia anche perché c'erano».

L'Inter la segue sempre oggi? — «Sì, ogni volta che posso. E sono molto contento della presenza del mio amico Beppe Marotta, penso sia il miglior acquisto fatto dall'Inter negli ultimi dieci anni».

Il suo calciatore preferito in quest'Inter? — «Lautaro Martinez».

Le assomiglia? — «Un po', perché gli piace partire da dietro, come a me».

La seconda stella l'effetto che fa? — «Sono molto contento, ma del resto l'Inter ha dominato in lungo e in largo questo campionato, come poche volte in passato».

Ma a lei dispiace non aver vinto invece niente con l'Inter? — «Molto, perché ero venuto per far contento il presidente e i tifosi, mi sento ancora in debito».

E dagli interisti come vorrebbe essere ricordato? — «Mi vogliono ancora molto bene. Di solito chi non vince niente non è amatissimo: si vede che l'amore che ho dato mi viene restituito...».

(Corriere della Sera)

