Sacchi: “L’Inter ha vinto con merito, ma ha giocato contro nessuno. Conte deve uscire…”

Ospite a La Domenica Sportiva, Arrigo Sacchi ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Juve. L’ex ct non ha risparmiato una frecciata alla squadra di Pirlo: “L’Inter ha vinto con merito e ha avuto tante opportunità. La partita non è stata splendida, c’era molta tensione, i giocatori dell’Inter credo che avessero anche timori della classe dei giocatori della Juventus, in realtà non c’è stata partita. Lukaku? Ieri ha fatto non bene, ha lottato come sempre, ma l’Inter è alla ricerca di una mentalità vincente, di una continuità“.

“La parte destra.è stata devastante, Hakimi e Barella straordinari. Anche la difesa è stata molto attenta, l’Inter giocava contro nessuno dall’altra parte e questa è la verità. Però non bisogna dare la colpa a Pirlo, per gli allenatori la cosa peggiore è avere una squadra che non abbia una fortissima motivazione, entusiasmo. Oggi l’Inter, non facendo delle grandissime cose, poteva finire addirittura in una goleada. L’Inter è in costruzione, Antonio sta lavorando e deve dare una mentalità vincente. Antonio dà la vita al calcio, cerca di rinnovarsi, di migliorarsi. Deve cercare di uscire un po’ di più dal tatticismo e ci riuscirà perché è bravo, è già di altissimo livello. Le sue squadre non sempre incantano per l’armonia, ma sta lavorando per arrivare a questo”.

(Rai 2)