Quest'anno l'Inter ha vinto con merito. Con la furbizia non si va da nessuna parte. Calcio è uno sport collettivo, vuole dire giocare in 11. Poche squadre italiane hanno giocato in 11, si può migliorare. Come paese non giochiamo da squadra, difficile riuscire a farlo a meno che non si vada a cercare delle persone affidabili, persone che danno tutto quello che possono. Inzaghi? Un ragazzo d'oro, qualche volta l'ho bastonato, ma ho cercato di spingerlo. E sono molto contento che stia facendo questo tipo di percorso. Questo è un paese dove lo stratega ottiene grandi risultati non solo nel calcio, ma nella vita. Siamo fortissimi come tattici e lui (indicando Inzaghi, ndr) ora è diventato uno stratega.