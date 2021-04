Sala: “Inter? Buonsenso fare chiarezza visto il volume dell’operazione. Lo stadio…”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del tema del nuovo stadio di Inter e Milan. Queste le sue ultime dichiarazioni

"Si tratta di affidare concessioni su terreni comunali dove lo stadio è appena il cinquanta percento di ciò che si vuole costruire, è buonsenso pretendere di conoscere l’identità di chi si propone come partner del Comune in un’operazione immobiliare di queste dimensioni".

Sala, come riporta Il Fatto Quotidiano, pretende chiarezza dalla proprietà dell'Inter in merito alle voci su un possibile passaggio di consegne, "visto che si tratterebbe di lavori per almeno quattro o cinque anni".