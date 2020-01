Sala: “San Siro? Nessuna novità. Abbiamo chiarito i nostri vincoli, aspettiamo Inter e Milan”

(ANSA) – MILANO, 17 GEN – “Non ci sono novità” sulla trattativa fra il Comune di Milano, Inter e Milan sul futuro di San Siro e il nuovo stadio che le società vorrebbero costruire.

“Siamo in attesa di incontrare nuovamente le squadre. Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli. Al momento non ci sono novità”, ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con i sindacati a Palazzo Marino. E a chi gli domandava se possa rappresentare un intralcio l’ipotizzata trattativa fra Elliott e il gruppo Lvmh di Bernard Arnault per la cessione del Milan, Sala ha replicato: “Non credo ma non ne so nulla”. (ANSA).