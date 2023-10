Sala: “Assurdo il vincolo su San Siro: faremo ricorso contro…”

In relazione al vincolo posto dalla Soprintendenza sul Meazza lo scorso agosto "il nostro orientamento è ricorrere avverso il parere favorevole del ministero della Cultura, parere che cita la sussistenza di un interesse culturale per il secondo anello. In questo senso stanno lavorando i nostri uffici". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione Urbana, Mobilita'-Ambiente-Verde e Animali, Sport-Turismo-Politiche Giovanili-Politiche per il Benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, che si sta svolgendo nell'aula del consiglio comunale.