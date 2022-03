Stadio, Sala: “Inter e Milan a Sesto? Non guadagnano tempo. I club mi dicono…”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato a parlare della questione stadio.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato a parlare della questione stadio. Il piano per il nuovo Meazza sembra fermo e Inter e Milan valutano altre ipotesi. "I club mi dicono: "Quello che serve è un vero progetto esecutivo e per farlo servono tanti soldi e in una situazione di incertezza, tante risorse non siamo disponibili a investirle". Si può fare il dibattito pubblico sul progetto esistente ma vale di meno. Il dibattito pubblico non allunga i tempi, considerando che ci sono già i ricorsi al Tar e la richiesta di referendum. Anzi, il dibattito pubblico, automaticamente, annullerebbe il referendum".