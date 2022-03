Sala: “Nuovo stadio si può fare, ci vuole un po’ di pazienza. Con Marotta nessun problema”

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano Avvenire, il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato a parlare di San Siro

«Il nuovo stadio? Si può fare. Ogni tanto c’è questa suggestione, ma in questo momento così difficile le risorse son quelle che sono, però se ci fossero interessi dei privati lo spazio ci sarebbe. Aiutateci anche voi a fare un appello perché qualcuno possa vedere in ciò qualcosa di redditizio».

«Sullo stadio continuo a pensare che si può fare. Purtroppo nel nostro Paese tutto è molto complicato: ci vuole pazienza però il percorso non è interrotto. Secondo me è avviato anche bene, ci vuole solo un po’ di pazienza. Credo che Marotta sia persona ragionevole, non ho mai avuto con lui nessun tipo di problema quindi continuiamo a lavorarci».