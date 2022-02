Sala: “Nuovo stadio Inter e Milan? Complicato che sorga entro il 2026, ci sarà ancora San Siro”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parlando degli ultimi Giochi Olimpici invernali di Pechino, si è proiettato a Milano-Cortina 2026

"Si può cercare di trasformare l’opportunità delle Olimpiadi in un’opportunità per tutto il Paese, ma realisticamente lo sarà soprattutto per i luoghi intorno agli eventi: Milano e Venezia possono avere un grosso appeal per chi verrà ai Giochi. Dal punto di vista delle infrastrutture, la scelta di un’Olimpiade diffusa dice che di investimenti ne dovremo fare pochi. Sono certo che saranno i primi Giochi low cost e sostenibili. Nuovo stadio? È un tema che non va visto relativamente alle Olimpiadi, ma nella sua importanza legata al calcio, con la tempistica complicata che richiede. Non credo proprio che sorgerà un nuovo stadio in tempo per i Giochi. Per cui la cerimonia d’apertura sarà quasi certamente al Meazza".