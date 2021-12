Salernitana-Inter, in attacco coppia inedita? L’idea di Inzaghi. E Darmian…

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della trasferta di Salerno

Archiviata la vittoriosa gara col Cagliari, l'Inter punta a chiudere in bellezza il 2021. I nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Salerno, Simone Inzaghi vuole evitare cali di tensione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha insistito sul concetto ieri alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di venerdì a Salerno e lo stesso ha fatto oggi nella seduta che ha fornito indicazioni importanti. "Sul fronte infortunati, il tecnico nerazzurro registra il recupero di Darmian, al secondo giorno di lavoro parziale in gruppo, mentre prende corpo l’undici che scenderà in campo all’Arechi. Certo il rientro di Dzeko, tenuto a riposo contro il Cagliari e carico a molla".