Salernitana-Inter, probabili formazioni: altra chance per Sanchez? Due dubbi per Inzaghi

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della trasferta di Salerno

Stavolta Sanchez potrebbe però fare coppia con Edin Dzeko e non con Lautaro come contro i sardi. Il Toro è diffidato e Inzaghi non vorrebbe correre rischi in vista poi dell'ultima gara del 2021 contro il Torino a San Siro. Ballottaggio a sinistra dove Dimarco e Perisic sono in lotta per una maglia da titolare. Per il resto l’undici iniziale a Salerno dovrebbe ricalcare quello proposto contro il Cagliari