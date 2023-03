Addio Samaden, chi l’erede? Non solo Giavardi. Il sostituto arriva dall’Atalanta?

Il vide dell'attuale responsabile del settore giovanile è il primo nome in lizza, ma non l'unico: c'è un profilo in uscita dall'Atalanta

Dopo oltre trent'anni all'Inter, Samaden ha detto basta. Dalla prossima stagione non sarà più a capo del settore giovanile nerazzurro. Il club ne ha preso atto e sta valutando le candidature per raccogliere la sua eredità.

"L’addio a Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile nerazzurro, è nei fatti. L’Inter non ha ancora scelto il successore, l’uomo che sarà operativo dal prossimo primo luglio. Non c’è solo Giuseppe Giavardi, attuale vice dello stesso Samaden, in corsa per il ruolo. L’Inter sta infatti valutando anche il profilo di Maurizio Costanzi, oggi all’Atalanta ma con il contratto in scadenza a giugno e con ogni probabilità in uscita dal club bergamasco. Nelle prossime settimane la scelta definitiva", sottolinea La Gazzetta dello Sport.