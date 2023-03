TS – Samaden, nuovo ruolo in Federazione dopo l’addio all’Inter: i dettagli

Dopo l'esperienza all' Inter , Roberto Samaden può trovare una nuova collocazione in Federcalcio.

Nuovo ruolo Samaden

Fa già parte della Figc, come ricorda oggi Tuttosport, ma oltre alla commissione per l'attività di base che già presiede dovrebbe guidare una nuova area in ambito giovanile "voluta per sviluppare il talento dei baby-calciatori italiani, esigenza sempre più avvertita dopo le due eliminazioni consecutive mondiali della Nazionale, mitigate in parte dal trionfo all’Europeo del 2021", scrive il quotidiano.