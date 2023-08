Inter, è il giorno di Samardzic. Ad Appiano già nel weekend? Tutto fatto con l’Udinese

Il prossimo arrivo in casa Inter sarà, con tutta probabilità, Samardzic . La trattativa è ormai definita e mancano alcuni dettagli per consegnare il centrocampista a Inzaghi. Oggi può essere una giornata chiave per il giocatore dell'Udinese.

"L’Inter vuole chiudere oggi l’affare Samardzic. Con l’Udinese c'è già l’accordo: 4,5 milioni per il prestito, 16 per l'obbligo di riscatto più 2 di bonus; i friulani acquisteranno per 4 milioni il cartellino di Fabbian che i nerazzurri potranno ricomprare nel 2025 per 12. A buon punto anche il dialogo con gli agenti del centrocampista. Se tutto andrà a posto nelle prossime ore, dopo le visite mediche e le firme, sarà a disposizione di Inzaghi nel week end o lunedì", scrive La Gazzetta dello Sport.