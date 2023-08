Samardzic, nessun intoppo. Affare fatto, settimana prossima visite e firma con l’Inter

La trattativa con l'Udinese è definita da tempo, manca l'incontro con l'agente per poi ufficializzare l'arrivo del centrocampista

Molto presto Inzaghi avrà un nuovo centrocampista nella sua Inter. Si tratta di Samardzic, in arrivo dall'Udinese. Il serbo si può già considerare come un nuovo acquisto, l'affare coi friulani è definito e presto il giocatore sarà a Milano per firmare il contratto col club nerazzurro.