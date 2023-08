Cds – Samardzic-Inter, ecco qual è il problema. Intanto si inserisce il West Ham

Le nuove richieste dell’entourage del giocatore, ieri nella sede nerazzurra, non sono state accettate dal club

Sembrava fatta, con tanto di visite mediche già effettuate, invece Samardzic all'Inter rischia di saltare. Le nuove richieste dell’entourage del giocatore, ieri nella sede nerazzurra, non sono state accettate dal club. "Problemi legati principalmente alle commissioni, così tra l’entourage di Samardzic e l’Inter non si è andati a dama", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Nel summit, durato un paio d’ore, un ruolo significativo l’ha fatto il padre del giocatore che voleva rivedere certe condizioni contrattuali. Un cambio di rotta non gradito dalla dirigenza dell’Inter, e che può complicare le cose. Una volta scollinato il week-end tutto potrà essere più chiaro. Il rischio di un clamoroso dietrofront non va accantonato. L'Inter avrebbe fatto volentieri a meno di questo disguido, a metà agosto. E l'inserimento del West Ham per Samardzic agita le acque".