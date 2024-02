Le parole del centrocampista: "Ho sempre cercato di non fare caso alle voci di mercato, all’inizio è stato complicato, ma ho parlato con tanti amici e l’allenatore e mi hanno rassicurato"

Intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight, Lazar Samardzic , centrocampista bianconero, è tornato così su quanto accaduto in estate: "Ho sempre cercato di non fare caso alle voci di mercato, all’inizio è stato complicato, ma ho parlato con tanti amici e l’allenatore e mi hanno rassicurato. Mi trovo molto bene a Udine, l’ho sempre detto. Ho l’Udinese nel cuore e voglio crescere ancora qui.

Non è stato facile sentire le persone che parlavano male di me. È vero che sono stato vicino all'Inter poi non è andata a buon fine... Vabbè, lasciamo stare (ride, ndr). Posso ancora migliorare e qui mi trovo bene, tutti sono felici che sono rimasto. Quando mi fermano mi fanno tutti i complimenti e anche la squadra era felice che fossi rimasto. Nessuno mi ha detto che sono una m***a. Questo mi ha aiutato".