Samp-Inter, Gosens fuori all’intervallo per un problema fisico: i dettagli

La partita contro la Sampdoria per Robin Gosens è durata solamente 45'. L'esterno ex Atalanta, infatti, è stato sostituito al termine del primo tempo per un problema fisico, più nello specifico per un affaticamento all'adduttore della coscia destra.