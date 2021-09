Samp-Inter, dubbi su Lautaro-Colley? “Ecco cosa ha detto Orsato al difensore”

Ha fatto discutere il fallo di Colley su Lautaro che poi ha portato alla punizione che ha realizzato Federico Dimarco

Ha fatto molto discutere, nelle ore successive a Sampdoria-Inter, il fallo di Colley su Lautaro Martinez che ha portato alla punizione realizzata da Federico Dimarco. Ma Daniele Orsato, come riporta Tuttosport, non ha avuto dubbi: "Dalla tribuna, nonostante Lautaro fosse stramazzato a terra dolorante, l’intervento è apparso veniale ma dal campo Orsato ha avuto tutt’altra percezione, come dal labiale strappato alle telecamere in cui rispondeva alle proteste di Colley: «Lui si gira e gli dai una manata in faccia, non posso non fischiare». L’arbitro ha avuto comunque il merito di mantenere lo stesso metro di giudizio per tutto il match perdonando nulla e tirando fuori molti cartellini (ben otto) anche perché, alla lunga, la mancanza di forze ha appannato la lucidità nei giocatori. E Rocchi, con la sua scelta, si è dato un’opzione in più per un campionato in cui non mancheranno i big match".