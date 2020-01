Sampdoria-Inter Primavera, le pagelle: Casadei, che impatto! Vergani ancora in ombra

Brutta prestazione per l’Inter Primavera, che perde 2-1 contro la Sampdoria nel recupero dell’ottava giornata di campionato. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 6 Ottimo l’intervento sul sinistro di Pompetti, ma si fa sorprendere dalla punizione di D’Amico.

Moretti 6 Terza gara consecutiva da titolare per il difensore classe 2002, non sfigura contro un avversario esperto e temibile come Balde. (dal 74′ Casadei 7 Classe 2003, debutta con la maglia della Primavera in un momento difficile, con la squadra sotto di due gol e in grave difficoltà. Entra, segna, sfiora la doppietta, si rende più volte pericoloso: da tenere d’occhio)

Ntube 6 La Sampdoria fa poco in attacco, non deve strafare.

Pirola 6 Il migliore della retroguardia nel primo tempo, ma il gol del raddoppio blucechiato arriva dalla sua zona di competenza: non un errore vero e proprio, ma gli vale mezzo voto in meno.

Persyn 6,5 Nel primo tempo fa vedere sprazzi del vero Persyn: accelerate, cross, partecipazione continua alla manovra. Cala nella parte finale del match.

Gianelli 6 Tanto dinamismo, ma anche tanta confusione, soprattutto nella ripresa.

Squizzato 5,5 Stranamente lento e macchinoso, fatica a dettare i ritmi della manovra. (dal 56′ Gnonto 6 Qualche accelerazione che crea scompiglio nella difesa della Sampdoria)

Schirò 6 Prova a guidare i compagni, ma con risultati modesti. Lontano dagli standard a cui ha abituato.

Burgio 5 Ha campo a disposizione, non lo sfrutta mai. (dal 46′ Vezzoni 5,5 Non incide)

Vergani 5 Altra giornata da dimenticare per l’attaccante nerazzurro: non si libera mai per il tiro, non riesce ad aiutare i compagni. Il gol segnato in Nazionale non gli è servito per ritrovare fiducia. (dal 56′ Fonseca 5,5 Ha una sola occasione per segnare, non la sfrutta a dovere)

Mulattieri 5,5 La traversa è l’unico lampo in una partita scialba. (dal 65′ Bonfanti 5,5 Poche occasioni per mettersi in mostra)

Madonna 5 Brutto passo falso dopo un buon inizio di 2020. Squadra in difficoltà, gioco a tatti inesistente: le assenze e i tanti giovanissimi in campo non aiutano, nella seconda parte di stagione servirà altro.