Sono giorni cruciali per il futuro di San Siro. La seconda settimana di settembre è stata segnata sul calendario per l'incontro tra club e Comune per conoscere il responso sul progetto di ristrutturazione presentato da Webuild nei mesi scorsi. La data potrebbe essere quella di venerdì 13 sottolinea Tuttosport. "Inter e Milan hanno approfondito con un occhio particolare al possibile acquisto di San Siro. Un elemento forse ancora più determinante dell'analisi dei lavori di ammodernamento. Non a caso il sindaco Giuseppe Sala ha insistito molto su questo aspetto".

"Per le società è fondamentale potersi assicurare nel breve periodo un asset patrimoniale rilevante. Nel corso dell’estate sono stati effettuati diversi lavori a San Siro, come non accadeva da tempo. Può essere letto come il segno che Inter e Milan di fatto hanno già dato il via libera a restare. Oppure al contrario come la necessità di fare qualcosa dopo anni di inattività perché, anche in caso di costruzione di nuovi stadi autonomi, occorrerà rimanere a San Siro per almeno altri quattro anni. Gli intrecci con le competizioni internazionali sembrano indicare la permanenza al Meazza come ipotesi prevalente. Spinge verso questa direzione la sempre più probabile rinuncia di Milano alla finale di Champions League 2027".