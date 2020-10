Cile, Sanchez e Vidal segnano ma non basta: la Colombia pareggia al 91esimo

È finita due a due e per il Cile non è stato motivo di soddisfazione. Per l’Inter sì perché le reti della Nazionale cilena, nella gara contro la Colombia, li hanno segnati Sanchez e Vidal (su rigore). Ma alla fine Alexis non era proprio felice di come è andata: «Abbiamo pareggiato nuovamente, dobbiamo far contare di più la nostra esperienza. È un buon punto contro una squadra forte, ma negli ultimi tre minuti dovevamo essere come cani affamati».

Sono stati lui e il centrocampista nerazzurra a trascinare i loro compagni anche se non è bastato per la vittoria. Prima ha segnato Arturo su rigore poi lui aveva portato in vantaggio il Cile buttando la palla in rete su un cross che arrivava dalla destra. Ma Falcao ha pareggiato al 91esimo e la serata per i due interisti è stato comunque amara.

