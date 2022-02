Cile, Sanchez: “Molto contento per i due gol: anche per me è un passo importante”

Le parole del nerazzurro: "Innanzitutto sono contento per i miei compagni, perché hanno lasciato tutto in campo e la fatica è ripagata"

E' Alexis Sanchez il man of the match di Cile-Bolivia, giocatasi ieri sera. Il centravanti dell'Inter è stato infatti autentico mattatore della partita realizzando la doppietta decisiva che ha regalato i tre punti alla Roja. Al termine della gara, il Nino Maravilla ha parlato ai cronisti presenti spiegando così le sue sensazioni dopo la vittoria: "Innanzitutto sono contento per i miei compagni, perché hanno lasciato tutto in campo e la fatica è ripagata. Ma non è ancora finita. La verità è che sono molto contento per i due gol, perché aiutano la squadra. Anche personalmente è un passo molto importante", le sue dichiarazioni.