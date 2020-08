Inter-Sanchez, che affare: ecco quanto costerà lo stipendio al lordo. In totale…

Come vi abbiamo riportato, l’Inter ha ufficialmente acquistato (gratis) Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United. L’attaccante cileno ha firmato un contratto triennale con il club nerazzurro. Secondo molte indiscrezioni, il Nino Maravilla andrà a guadagnare a Milano circa 7 milioni di euro netti. Quanto costerà, dunque, alla società di Viale della Liberazione lo stipendio al lordo del calciatore cileno? La risposta viene da Calcio e Finanza, che scrive:

“Considerando i benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati previsti dal Decreto Crescita il costo complessivo dell’ingaggio a carico della società nerazzurra dovrebbe essere pari a 9,17 milioni di euro a stagione e dunque pari a 27,51 milioni di euro sulle tre stagioni. L’Inter risparmierà inoltre il costo dell’acquisto del cartellino di Sanchez. Si tratta di un dettaglio non secondario, considerando che si parlava di un indennizzo di 15/20 milioni di euro da versare allo United per liberarlo“.

(Fonte: Calcio e Finanza)