GdS: “Inter, sprint Sanchez oltre le critiche: così allontana il mercato”

Alexis Sanchez risponde sul campo nel momento decisivo e allontana il mercato. C’è anche il suo zampino nella vittoria contro il Napoli in finale di Supercoppa Italiana, come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport: “Inzaghi l’ha messo in campo in un ultimo, disperato tridente con trequartista alla fine e la sua calma nel gestire la palla è servita parecchio. Sarà quell’aria frizzantina che dà sempre una finale, ma il cileno è entrato con tutt’altra voglia rispetto alle ultime volte in cui si era alzato dalla panchina. La prima Supercoppa di questo trio la decise lui stesso, a San Siro contro la Juve nel gennaio 2022, mentre ieri si è limitato al ruolo di co-protagonista: ha imbucata la palla per Pavard prima che il francese crossasse e Lautaro facesse volare la maglia in aria per la gioia. Un lampo di lucidità in un’Inter un po’ isterica.