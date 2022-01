Inter, Sanchez fuori dalla gabbia. Inzaghi ‘libera’ il leone: titolare contro l’Atalanta

Dopo il gol decisivo in Supercoppa contro la Juve, l'attaccante dell'Inter dovrebbe essere titolare domani sera

Dopo la vittoria della Supercoppa, l'Inter avrà un altro delicato impegno in casa dell'Atalanta. Inzaghi sta valutando quale possa essere la formazione migliore per affrontare la squadra di Gasperini. Una delle certezze dovrebbe essere Alexis Sanchez.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, "Domani a Bergamo Sanchez partirà con ogni probabilità titolare, proprio come chiede da tempo e come ha ribadito dopo il gol alla Juve. Gerarchie rovesciate, la rete in Supercoppa è solo l’ultimo atto di una rimonta. Il ballottaggio riguarda il suo partner: Inzaghi deve scegliere tra Dzeko e Lautaro. La centralità di Sanchez è un’altra vittoria dell’allenatore. Il guaio, semmai, è in prospettiva. Dopo il Venezia il Nino andrà di nuovo in nazionale, il Cile lo aspetta. Considerati i precedenti infortuni, il leone farà bene pure a fare gli scongiuri".