Inter-United, accordo per Sanchez: contro il Getafe ci sarà. Ma la trattativa andrà anche oltre

La notizia, diventata ufficiale da poco, è che Manchester United e Inter hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez fino al termine del campionato di Serie A e, in particolare, fino alla prima settimana di agosto.

Sky Sport fornisce ulteriori dettagli. Secondo quanto riferisce l’emittente, l’attaccante cileno resterà in nerazzurro precisamente fino al 6 agosto compreso.

A questo punto, il giocatore è da considerare a disposizione di Antonio Conte per la partita degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe da tenersi in Germania. La conferma della presenza di Sanchez contro il Getafe, è arrivata anche a Fcinter1908 da fonti societarie. Il prestito è fino alla partita contro gli spagnoli. Compresa.

Allo stato attuale delle cose, dopo il 6 agosto Sanchez dovrà tornare in Inghilterra, ma è molto prevedibile che l’Inter proverà a trattenerlo fino a fine agosto, per eventuali altri turni europei, ma anche, chissà, anche per la prossima stagione, prolungato così il prestito anche per il 2020-21.