UFFICIALE – Sanchez resta all’Inter ma solo per la Serie A: ecco la nuova data di fine prestito

Alexis Sanchez resta ancora all’Inter ed è ufficiale. Dal sito del Manchester United è arrivato l’annuncio. Il giocatore resterà in Italia almeno per completare la Serie A con il club nerazzurro.

Il giocatore era in prestito al ckub milanese fino al 30 giugno ed è stato necessario prolungare il contratto: “Lui e Smalling resteranno ancora in Italia per completare la Serie A 2019-2020. Sono stati prolungati i contratti di prestito con Roma e Inter. L’accordo con il cileno è stato prorogato fino alla fine della prima settimana del mese di agosto”, si legge sul portale del club inglese. Per il momento quindi l’attaccante non sarà a disposizione di Conte per l’Europa League.

(Fonte: manunt.com)